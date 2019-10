Bayern bei Tottenham - mehr als das Duell der Topstürmer

In der vergangenen Champions-League-Saison erlebte das Bundesliga-Trio ein kollektives Aus gegen die Klubs aus der englischen Premier League. Bayern scheiterte am späteren Titelträger Liverpool, Dortmund an Vorjahresfinalist Tottenham und Schalke 04 an Pep Guardiolas Manchester City.

Der maue 3:2-Sieg in der Fußball-Bundesliga am Wochenende in Paderborn stimmte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nachdenklich. "Da hat schon einiges gefehlt, um in London zu bestehen. Da muss man nicht groß herumreden", sagte er. Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte: "Wir sind gut, aber wir können noch besser sein."

Das Duell Lewandowski gegen Kane

Mitentscheidend im Londoner Nordosten dürfte am Abend auch die Tagesform der beiden Goalgetter sein. Robert Lewandowski ist mit zehn Bundesliga-Toren in die neue Saison gestartet, sein gegenüber Harry Kane, Kapitän der "Spurs" hat fünf Treffer auf dem Konto.

"Es sind vielleicht die beiden besten Mittelstürmer der Welt im Moment", sagte Rummenigge: "Jeder ist für seine Mannschaft fast überlebensnotwendig. Ich hoffe, das Robert das eine Tor mehr gelingt als Harry Kane."

Ex-Coach Magath glaubt an den FC Bayern

Der frühere FC-Bayern-Trainer Felix Magath hat keine Sorgen, dass sich die Bayern bei den Nord-Londonern durchsetzen können. "Bei Tottenham ist zwar das Stadion top, aber in der Mannschaft oder im Klub ist es im Moment etwas schwieriger als beim FC Bayern. Dort ist man mehr uneins als hier", sagte Magath in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.