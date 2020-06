Bayern bei Bayer: Keine Gedanken an die Meisterschaft

FC Bayern München zurückhaltend

Dass der FC Bayern junge deutsche Nationalspieler gerne in München sehen würde, ist also bekannt. Allerdings bleiben die Verantwortlichen von Präsident Hainer bis Ehrenpräsident Uli Hoeneß angesichts einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro, so Leverkusens Transferziel, eher zurückhaltend.

"Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber Stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Havertz kommt", sagte Hoeneß in der vergangenen Woche in Heute im Stadion auf Bayern 1. Die Bayern fokussieren ihre Transferbemühungen derzeit mehr auf Leroy Sané von Manchester City.

Angebliches Havertz-Angebot von Real Madrid

Zumal in der Personalie Havertz nun auch prominente internationale Konkurrenz auftritt. Nach Medienberichten hat Real Madrid eine Offerte von 80 Millionen Euro abgegeben, Leverkusen aber abgelehnt.

Madrid strebt wohl einen Wechsel nach dieser Saison an, würde Havertz aber direkt noch ein Jahr an Leverkusen verleihen. Dadurch könnte Bayer zunächst eine weitere Saison mit seinem Leistungsträger planen, die Transfererlöse aber sofort investieren.