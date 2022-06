Bayern-Basketballer vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel

Im Playoff-Finale gegen Alba Berlin läuft es bislang nicht nach Plan für die Münchner Basketballer. Die ersten zwei Spiele wurden verloren - im dritten geht es nun für den FC Bayern um Alles-oder-Nichts.

Den Bayern fehlen seit den Euroleague-Playoffs der Topscorer Darrun Hilliard wegen einer Schlüsselbein-Fraktur. Vladimir Lucic hat Probleme mit den Adduktoren. Corey Walden ist nach Rückenproblemen gerade erst ins Training zurückgekehrt. Der Ausfall dieser drei mutmaßlichen Starting-Five-Spieler ist für Trinchieri aber kein Grund aufzugeben.

Sieg in Berlin ermöglicht viertes Spiel

Seine Truppe soll trotz aller Widrigkeiten eine Rückkehr aufs Parkett des Audi Dome erkämpfen: Bei einem Auswärtssieg in Berlin (17.6., 19.00 Uhr) fände das vierte Finalspiel am Sonntagnachmittag (19.6., 15 Uhr) in München statt.

Kämpfen wie im Halbfinale

Um das zu erreichen, wollen die Münchner die letzten Kraftreserven mobilisieren und zeigen, dass sie Spiele auch unter Druck gewinnen können. Schließlich standen sie bereites beim fünften Halbfinalspiel in Bonn wie jetzt vor ausverkaufter Auswärtshalle "mit dem Rücken zur Wand", so Trinchieri. Hoffnung machen auch die beiden Siege in Berlin in der Euroleague und in der Bundesliga-Hauptrunde.

FC Bayern Basketball: Steigerung nötig

Für einen Erfolg gegen Alba muss beim FC Bayern laut Trainer Trinchieri aber das Rebound-Duell erstmals gewonnen und die Offensivleistung gesteigert werden. Auch die vom Center Leon Redosevic kritisierte "wachsende Nervosität" sollte abgelegt werden. Sonst sind die Münchner raus und müssen Berlin zur Titelverteidigung gratulieren.