Bayern-Basketballer verzichten auf 30 Prozent des Gehalts

Die FCBB-MitarbeiterInnen sind seit 1. April in Kurzarbeit. Um die wirtschaftliche Basis des deutschen Basketballmeisters sichern zu helfen, haben die Spieler ihre Unterstützung ebenfalls ab diesem Zeitpunkt zugesagt und verzichten bis Ende Juni auf knapp ein Drittel ihrer Bezüge. "Unser Dank gilt zum einen der Mannschaft, die in einer schwierigen Situation mit dem Verzicht auf 30 Prozent des Gehalts einen sehr wertvollen Beitrag leistet, damit wir uns den erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen stellen und auch Gehaltseinbußen unseres Personals ausgleichen können," erklärte Geschäftsführer Marko Pesic.

Der 43-Jährige stellte zudem klar, warum dies Maßnahmen notwendig sind: "Wir sind zwar Teil des FC Bayern, aber eben auch eine eigenständige Firma, die für ihre sportliche und wirtschaftliche Bilanz selbst verantwortlich ist. Unser Job ist es, neben der wirtschaftlichen und sportlichen Basis auch die Arbeitsplätze zu sichern."

Keine einfache Entscheidung

Kapitän Danilo Barthel sieht alle in der Pflicht ihren Teil in der Corona-Krise beizutragen: "Natürlich ist das für jeden einzelnen nie eine einfache Entscheidung, doch Solidarität ist jetzt in jedem Teil der Gesellschaft gefragt, also auch bei uns.“