Bayern-Basketballer verpflichten Nationalspieler Niels Giffey

Das Gerücht gab es schon länger, nun ist es amtlich: Mit Niels Giffey wechselt ein weiterer deutscher Nationalspieler und frisch gebackener EM-Bronzemedaillengewinner zur Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri.

Zuletzt spielte der 31-jährige Forward in Spanien bei CB Murcia und davor bei Zalgiris Kaunas in Litauen. Von 2014 bis 2021 stand der Neffe von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey bei Alba unter Vertrag und gewann in dieser Zeit als Kapitän des Teams zweimal die deutsche Meisterschaft und dreimal den BBL-Pokal.

Deutsche Rotation noch einmal gestärkt

Der 92-fache deutsche Nationalspieler spielte noch am vergangenen Wochenende in der spanischen Liga für Murcia - nun der Wechsel nach München, wo er gleich mehrere Nationalmannschaftskollegen trifft: "Ich freue mich ganz besonders darauf, mit Jungs wie Paul (Zipser), Nick (Weiler-Babb), Izzy (Bonga) und Andi (Obst) zu spielen, die ich gut kenne", zitiert ihn der FC Bayern in einer Pressemitteilung.

Die Münchner verstärken mit der Verpflichtung des vor allem defensiv starken Giffey die Rotation, die nun um einen deutschen und damit immer spielberechtigten Spieler reicher ist. Gleich am Donnerstag (10.11.) tritt der FC Bayern in der EuroLeague bei Giffeys Ex-Team Alba Berlin an. Ob Giffey da schon zum Kader gehört, ist noch unklar.

Sportdirektor Baiesi: Niels funktioniert sofort

"Niels wird unserer Rotation noch mehr Stabilität geben und ganz konkret seine Vielseitigkeit, seine Erfahrung und die Fähigkeit, das Feld weitzumachen", ist FCBB-Sportdirektor Daniele Baiesi überzeugt, dass der Neuzugang sofort helfen kann. Der Italiener rechnet mit kurzer Anpassungszeit: "Niels ist ein Typ, den du aufs Feld bringst und der dann sofort funktioniert."

Giffey selbst sagte laut Pressemitteilung, er freue sich, in die BBL und die EuroLeague zurückzukehren. "Das ist natürlich ein spezieller Schritt für mich und auch ein emotionaler, den ich lange durchdacht habe. Aber München ist jetzt eine sehr gute Option für mich, auch wegen der längerfristigen Perspektive."