Bayern-Basketballer verpflichten ehemaligen NBA-Profi Monroe

Der 2,11 Meter große Amerikaner war im Frühjahr noch in der besten Liga der Welt für die Philadelphia 76ers in den Playoffs aktiv. In der NBA absolvierte er insgesamt 632 Hauptrundenspiele. Dabei erzielte der 29-jährige Linkshänder im Durchschnitt 13,2 Punkte und 8,3 Rebounds pro Partie. Seine "All-time-Wurfquote" ist sogar noch beeindruckender: Sie liegt bei 51,4 Prozent.

"Außergewöhnlicher Basketball-IQ"

Als "uneigennütziger Leader" will er die Münchner bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützen. "Ich weiß, dass Bayern zuletzt die Meisterschaften gewonnen hat und dass die EuroLeague den höchsten Wettbewerb außerhalb der NBA bietet", sagte Monroe. Sportdirektor Daniele Baiesi lobte besonders den "außergewöhnlich hohen Basketball-IO" des Neuzugangs.

Zu- und Abgänge jetzt ausgeglichen

Monroe ist nach T.J. Bray und Ex-NBA-Spieler Josh Huestis bereits der dritte Neuzugang der Münchner. Zuvor hatte mit dem Center Devin Booker, dem Spielmacher Stefan Jovic und dem Flügelspieler Derrick Williams ein wichtiges Trio die Münchner verlassen.