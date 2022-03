Bayern-Basketballer verpassen Überraschung gegen Piräus

Dem Team von Trainer Andrea Trinchieri wurde ein schwaches drittes Viertel zum Verhängnis. Zur Pause hatten die Gastgeber noch mit drei Punkten vorne gelegen. Doch den dritten Abschnitt gaben sie mit 16:23 ab und gerieten damit vorentscheidend in Rückstand.

Zwar stemmten sich die Bayern im Schlussviertel noch einmal gegen die Niederlage. Die Griechen spielten aber ihre Klasse aus und ließen die Münchner nicht mehr rankommen. Bester Werfer bei den Bayern war Augustine Rubit mit 18 Punkten. Bei Olympiakos überragte Tyler Dorsey mit 25 Zählern.

Playoffs weiter in Reichweite

Mit zwölf Erfolgen aus den bisherigen 25 Spielen hat München trotz der Niederlage aber weiterhin gute Chancen auf den Einzug in die Finalrunde der besten Acht. Münchens nächstes Spiel in der kontinentalen Eliteklasse steht am 15. März (Dienstag) beim türkischen Vertreter Fenerbahce Istanbul auf dem Programm.