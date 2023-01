Bayern Basketballer verlieren Topspiel gegen Alba Berlin knapp

11,2 Sekunden standen noch auf der Uhr in der Halle, als Berlins Nationalspieler Johannes Thiemann einen Freiwurf versenkte zum Endstand von 79:80 aus Sicht der FC Bayern Basketballer. Die Münchner versuchten es zwar nochmal über Cassius Winston, der an diesem Abend mit 20 Punkten bester Scorer war, doch sein letzter Wurf wurde von der Alba-Defensive geblockt.

Niels Giffey, der 2021 mit Alba Meister geworden und im November nach München gekommen war, sah ein "ein Auf- und Ab-Spiel", das in beide Richtung hätte kippen können. "Es war ärgerlich, dass wir den letzten Wurf nicht reinbekommen haben", zeigte sich Giffey nach der Partie enttäuscht im Interview mit BR24-Sport.

Bayern im ersten Viertel mit zehn Punkte Vorsprung

Dabei zogen die Bayern vor den Augen des ehemaligen Präsidenten Uli Hoeneß und des aktuellen Herbert Hainer im ersten Viertel auf zehn Punkte davon, doch schon zur Halbzeit konnten die Gäste auf 44:44 ausgleichen. In der zweiten Hälfte erarbeitete sich Alba einen kleinen Vorsprung, doch der schmolz bis kurz vor Schluss auf 79:79.

Dann traf Johannes Thiemann und Cassius Winston nicht. "Im Basketball sind's immer Kleinigkeiten am Ende, die dann den Unterschied machen", versuchte sich Berlins Spielmacher Maodo Lo nach dem Spiel in Erklärungsversuchen für den knappen Sieg.

Berliner besser eingespielt

Es fehlte nicht viel und doch musste sich die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri an diesem Abend eingestehen, dass die Berliner besser eingespielt sind, weil sich der Kern des Teams nicht verändert hat. Als Ausrede für die Niederlage wollte Bayerns Center Elias Harris das aber nicht gelten lassen: "Es ist eine Erkenntnis, warum das bei denen in Teilen einfach flüssiger aussieht", letztendlich hätten aber Kleinigkeiten über die Niederlage entschieden."Wenn wir da ein bisschen achtsamer sind, steht‘s am Ende vielleicht 80:79 für uns."

Bayern am Dienstag in der Euro League

Besser machen können es die Münchner bereits am Dienstag in der Euro League. Dann empfängt der FC Bayern den Tabellendritten Baskonia aus Spanien. In dem Wettbewerb muss sich die Mannschaft ordentlich strecken, um noch in die Playoffs einzuziehen. Aktuell liegen die Bayern mit nur sechs Siegen aus 17 Spielen auf Platz 14.