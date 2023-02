> Sport > Bayern-Basketballer verlieren "auswärts zuhause" gegen Partizan

Es war ein gefühltes Auswärtsspiel in eigener Halle für die Basketballer des FC Bayern München gegen Partizan Belgrad. Und so verloren die vom Verletzungspech verfolgten Münchner in der Euroleague gegen die Serben mit 71:82 (33:39).