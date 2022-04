Bayern-Basketballer starten in die Euroleague-Playoffs

Bayern geht als deutlicher Außenseiter in die Duelle und ist nach dem Ausscheiden von Alba Berlin der letzte deutsche Vertreter im höchsten europäischen Klubwettbewerb. Der Respekt bei den Bayern ist groß.

"Selbst wenn wir exzellent spielen, können sie trotzdem gewinnen“, sagt Trinchieri angesichts eines Füllhorns an Ausnahmespielern beim Gegner. Das Team um den Superstar Nikola Mirotic wird dirigiert vom Erfolgstrainer Sarunas Jasikevicius, der einst als Point Guard viermal die Euroleague gewann.

Zwei Auswärts- und zwei Heimspiele Richtung Belgrad

Die Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri tritt am Dienstagabend (19.4., 21.00 Uhr) zum ersten Viertelfinal-Spiel in Barcelona an, zwei Tage später folgt ein weiteres Auswärtsspiel (21.4., 20.00 Uhr). Die Münchner müssen sich mindestens einen Sieg bei den Katalanen sichern. Nur so haben sie in den beiden Heimpielen (27.4., 20.30 Uhr und 29.4., 20.45 Uhr) die Möglichkeit, weiter zu kommen. Bei Gleichstand wird eine fünfte Partie ausgetragen.

Wer zuerst drei Spiele gewinnt, erreicht das Final-Four-Turnier, in dem der Titelgewinner ausgespielt wird. Die Endspielserie wird im Mai in Belgrad ausgetragen.