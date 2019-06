Bayern-Basketballer spielen im "brennenden Dome" von Vechta

NBA-Profi Williams wieder dabei

Gegen die Niedersachsen steht den Bayern wieder der frühere NBA-Profi Derrick Williams zur Verfügung. Der US-Amerikaner war im Auftaktspiel gegen den Aufsteiger wegen Muskelproblemen laut Vereinsangaben "sicherheitshalber" geschont worden. Jetzt geht es aber ums Ganze: Falls die Bayern-Basketballer sich in Vechta durchsetzen, könnten sie den Finaleinzug in der eigenen Halle am Samstag (8.6.) unter Dach und Fach bringen.