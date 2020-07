Bayern-Basketballer setzen bei Neuzugängen auf Erfahrung

Nachdem sogar NBA-erfahrenen Guard Wade Baldwin verpflichteten die Münchner den US-Amerikaner Malcolm Thomas für die Positionen als Power Forward oder Center. Der 31-Jährige bekommt beim ehemaligen deutschen Meister einen Vertrag für zunächst eine Spielzeit mit der Option auf ein zusätzliches Jahr, wie der Klub mitteilte.

Thomas spielte zuletzt beim türkischen Spitzenverein Fenerbahce Istanbul und davor zwei Jahre lang bei Chimki Moskau, bringt also reichlich Erfahrung in der Euroleague mit. Zudem stand er in seiner Karriere für San Antonio, Golden State, Chicago, Utah und Philadelphia insgesamt 40 Mal in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf dem Parkett.