Bayern-Basketballer: Neuer Angriff auf einen Titel

Euroleague hui, BBL-Pokal pfui

Das frühe Pokal-Aus gegen die Niners Chemnitz war mit Verletzungsausfällen eher nicht zu erklären, Platz drei zum Abschluss der BBL-Hauptrunde hinter Berlin und der Überraschungsmannschaft aus Bonn schon eher. Auch die Belastung in der EuroLeague spielte da sicherlich mit hinein. In Europa zeigten die Münchner überhaupt ihre besten Leistungen in dieser Spielzeit. Das enge Viertelfinalduell gegen den FC Barcelona, das die Bayern erst im entscheidenden fünften Spiel verloren, wird in Erinnerung bleiben.

In den BBL-Playoffs gab es dann zuerst ein glattes 3:0 gegen Chemnitz, ehe man wieder etwas ins Schludern kam. Im Halbfinale gegen die Telekom Baskets Bonn sah es nach zwei Auswärtssiegen erneut nach einer klaren Sache aus, doch die Rheinländer konnten anschließend zweimal in München gewinnen und zwangen die Bayern in Spiel fünf. In der Finalserie gegen den Titelverteidiger (1:3) überzeugte die Mannschaft dann nur in Spiel drei beim 90:60-Erfolg in Berlin.