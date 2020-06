Bayern-Basketballer nach zweiter Pleite nur Gruppendritter

Nach der Auftaktniederlage gegen Ulm unterlagen die Bayern in ihrem letzten Gruppenspiel nun den Norddeutschen mit 81:89 (44:42). Damit sicherte sich Oldenburg den begehrten Platz zwei in der Gruppe A, die Bayern müssen sich mit Rang drei zufrieden geben. Im Viertelfinale, das ab Mittwoch (17.06.2020) ausgetragen wird, trifft der Titelverteidiger damit entweder auf Alba Berlin oder die MHP Riesen Ludwigsburg, die morgen im direkten Duell Platz eins und zwei in der Gruppe B ausspielen.