Bayern-Basketballer nach fünfter Niederlage Euroleague-Letzter

Auch nach fünf Spieltagen warten die Münchner auf den ersten Sieg im europäischen Spitzenwettbewerb. Auch gegen Belgrad hatten die Bayern-Basketballer am Ende das Nachsehen. "Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. In einem so physischen Spiel machen Details den Unterschied", so lautete Trinchieris Erklärung.

Zu Spielbeginn traf Belgrad nach Belieben, die Münchener hatten nach sechs Minuten bereits 23 Punkte kassiert und waren mit 15 Zählern Differenz in Rückstand geraten. Mit den Bankspielern auf dem Parkett fanden die Gäste ihren Rhythmus. Die Bayern verteidigten zudem konzentrierter, gingen im zweiten Viertel zeitweise in Führung und waren zur Pause beim 43:44 dran.

Bayern-Basketballer fast sechs Minuten ohne Treffer aus dem Feld

Nach der Pause verloren die Münchener ihren Rhythmus. Zwischen dem dritten und vierten Viertel blieben sie fünfeinhalb Minuten ohne Treffer aus dem Feld, durch einen 1:14-Lauf lagen die Gäste wieder zweistellig im Rückstand. Vladmir Lucic brachte die Bayern in der Schlussphase auf 72:76 heran, drehen konnte der Bundesligist die Partie aber nicht mehr.

Debüt für zwei FCBB-Neuzugänge

Cassius Winston führte die Bayern mit 18 Zählern an, Isaac Bonga und Elias Harris debütierten nach überstandenen Verletzungen. Der deutsche Nationalspieler Bonga hatte aufgrund einer Fußoperation die EM im Sommer verpasst und war von der NBA aus Nordamerika nach München gewechselt.