BBL: Bayern-Basketballer müssen in die fünfte Halbfinal-Partie

Die Basketballer des FC Bayern müssen im Halbfinale der Basketball-Playoffs in ein fünftes Spiel. In der vierten Partie erkämpften sich die Baskets Bonn in München einen 83:80 (48:47)-Sieg. und glichen in der "best-of-five"-Serie auf 2:2 aus.