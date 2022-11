Bayern-Basketballer: Mit Zusammenhalt und Kampf zur Siegesserie?

Auf einmal sind die Kritiker verstummt - zumindest fürs Erste: Mit dem unerwarteten Sieg gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul (81:78) setzte der FC Bayern Basketball ein Ausrufezeichen in der Euroleague.

Für die Münchner war es der erste Sieg im europäischen Wettbewerb nach fünf Niederlagen zum Auftakt. Paul Zipser erklärte das Erfolgsrezept: "Zusammenhalt, viel Energie, Kampf", fasste er nach dem Spiel im BR-Interview zusammen.

"Ich denke, die letzten Spiele haben schon gezeigt: Es ist nur eine Frage der Zeit. Es war eine Durststrecke am Anfang. Wir sind stetig besser geworden. So kann es weitergehen." Paul Zipser

Präsident Hainer nach Sieg euphorisiert

Unter den Augen von FCB-Präsident Herbert Hainer zeigten die Bayern einen starken Auftritt, der den 68-Jährigen in Euphorie versetzte: "Das war ein supergeiles Basketballspiel. Heute hat man gesehen, wozu die Mannschaft im Stande ist und welches Potenzial sie hat."

Vor allem die zuletzt noch verletzten Neuzugänge Elias Harris und Isaac Bonga machten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Der deutsche Nationalspieler Bonga fischte acht Abpraller vom Korb und erzielte zwölf Punkte, Harris kam auf zehn Zähler, Hainer ins Schwärmen: "Bonga und Harris waren bislang verletzt, sie sind bei Weitem noch nicht bei 100 Prozent. Da geht definitiv noch mehr. Das macht Hoffnung für die Zukunft."

Istanbul unzufrieden mit dem Auftritt

Die Konkurrenz aus Istanbul haderte hingegen mit ihrem eigenen Auftritt. "Wir waren nachlässig unter dem Korb. Das hat geschmerzt", sagte Center Tibor Pleiß. "Bitter natürlich, weil genau wie München sind wir auch noch nicht da, wo wir hin wollen. Wir sind noch in unserer Findungsphase mit den neuen Spielern (Anm. d.Red. zum Beispiel Will Clyburn). Aber sagen wir mal so: Es ist ein Prozess. Wir sehen schon besser aus als in den letzten paar Wochen. Es geht voran."

Voran scheint es nun auch bei den Bayern zu gehen. Der Sieg war ein Befreiungsschlag und entfacht die Hoffnung, eine Siegesserie auf internationaler Ebene zu starten. Nun geht es aber erst einmal in der Liga weiter. Am Sonntag trifft das Team von Trainer Andrea Trinchieri im bayerischen Duell auf medi Bayreuth.