Bayern-Basketballer mit erstem Sieg beim "Moskau-Doppelpack"

Die Basketballer des FC Bayern München haben nach einem Kraftakt beim Tabellenletzten ihren 13. Saisonsieg in der Euroleague gefeiert. Der Bundesligist gewann vor 334 Zuschauern bei Chimki Moskau nach einem Krimi mit 95:93 (44:44) und festigte seinen Platz im oberen Tabellendrittel.

Trainer Trinchieri: "Haben nicht gut gespielt"

Die Bayern, die auf zahlreiche Stammspieler verzichten mussten, hatten große Mühe mit dem Gegner, der nur zwei seiner nun 22 Spiele in der Euroleague gewonnen hat. "Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir vermissen Spieler und spielen nicht mehr unseren besten Basketball", sagte FCB-Coach Andrea Trinchieri: "Wir haben nicht gut gespielt, aber ein Spiel gewonnen."

Nick Weiler-Babb (25 Punkte) war bester Werfer der Münchener, die unter anderem ohne Kapitän Nihad Djedovic und Topscorer Vladimir Lucic antraten.

Fünf-Tage-Trip nach Moskau

Die Bayern bleiben insgesamt fünf Tage in der russischen Hauptstadt. Am Freitag (18.00 Uhr) tritt das Team auf Titelanwärter ZSKA Moskau. Zum Abschluss einer kräftezehrenden Woche geht es für die Bayern am Sonntag (18.00 Uhr) in der Bundesliga dann gegen die Hakro Merlins Crailsheim.