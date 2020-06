Bayern-Basketballer machen gegen Göttingen Ernst

Einseitige Partie offenbart Klassenunterschied

Von Beginn an war die Partie unter den Augen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine klare Sache für die Münchner, die zwar beim Finalturnier in eigener Halle ohne Greg Monroe und Nihad Djedovic auskommen müssen, aber dennoch die viel tiefere Bank haben als die meisten Gegner, und erst recht die BG Göttingen. Top-Quoten aus dem Zwei- und Drei-Punktebereich (62 bzw. 50 Prozent), dazu eine klare Überlegenheit unter den Körben (38:29 Rebounds) sorgten dafür, dass die Niedersachsen in der einseitigen Partie chancenlos waren. Die Bayern führten zeitweise mit bis zu 39 Punkten Vorsprung - ein Klassenunterschied.