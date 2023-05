Bayern-Basketballer kassieren zweite Playoff-Niederlage

Die Ulmer Basketballer haben auch Spiel zwei der Halbfinal-Playoffs bei Pokalsieger Bayern München 93:88 (44:39) gewonnen und brauchen nur noch einen weiteren Erfolg für die Teilnahme an der Finalserie. Den ersten Matchball für die Mannschaft von Trainer Anton Gavel gibt es am Freitag (19.00 Uhr) vor eigenem Publikum.

Bayern-Basketballer bekommen Ulm nicht in den Griff

Die Gäste machten am Dienstag im zweiten Playoff-Duell da weiter, wo sie in der ersten von fünf möglichen Halbfinal-Partien beim 87:69-Erfolg am Sonntag aufgehört hatten. Zwischenzeitlich führten die Ulmer im ersten Viertel sogar mit 2:12, ehe die Hausherren besser in die Partie fanden und verkürzen konnten. Yago dos Santos verwandelte früh zwei schwierige Dreier, Andreas Obst tat es ihm gleich.

Im zweiten Viertel hatten die Münchner das Spiel besser unter Kontrolle und kamen zwischenzeitlich sogar bis auf zwei Punkte heran. Bei den Bayern traf Obst wichtige Würfe, bei den Schwaben stach Juan Núñez mit guten Aktionen heraus. Allerdings war zur Halbzeit klar: Defensiv mussten die Bayern nachlegen, um die Ulmer am Scoring zu hindern.

Bayerns Aufholjagd reicht nicht aus

Doch die Mannschaft von Andrea Trinchieri konnte nicht wirklich liefern. Nach dem dritten Viertel lagen die Bayern-Stars mit 56:71 zurück. Herausragender Akteur der Münchner war Obst, der die Gastgeber im Spiel hielt. Immerhin gelang den Bayern im Schlussviertel noch eine packende Aufholjagd. Bis auf drei Punkte kam das Trinchieri-Team noch heran. Doch das Spiel konnten die FCB-Basketballer nicht mehr drehen. Mit 93:88 ging auch das zweite Duell an Ulm, die sich auf dem Weg Richtung Finale nicht beirren ließen und jetzt zwei Matchbälle aufliegen haben.

Yago Dos Santos und Andreas Obst treffsicher

Bester Werfer für den Viertelfinalbezwinger von Meister Alba Berlin war der Brasilianer Yago Dos Santos mit 21 Punkten. Bei den enttäuschenden Münchnern reichten auch überragende 34 Zähler von Nationalspieler Andreas Obst nicht.