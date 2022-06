Bayern-Basketballer kämpfen um den Ausgleich im Finale

Für die Bayernbasketballer geht es (19.6., 15 Uhr) erneut um alles. Die Frage lautet: Ferienbeginn oder der Serienausgleich zum 2:2? Fest steht nur: Für die Münchner wird es das letzte Heimspiel in dieser Saison sein.

Weiter Personalprobleme bei den Bayernbasketballern

Bereits zum 84. Mal steht das Team von Trainer Andrea Trinchieri in dieser langen Spielzeit auf dem Parkett. Dazu kommt eine gehörige Personalnot. Der Einsatz des Co-Kapitäns Vladimir Lucic (Adduktorenprobleme) und von Leon Radosevic (fiebrige Infektion) dürfte kaum möglich sein. Corey Walden ist zwar wieder im Training und Darrun Hilliard an die Gruppe herangerückt. Doch ihr Einsatz ist ebenfalls unwahrscheinlich. Trotzdem sagte der Bayerncoach, er sei "sehr glücklich mit dem, was ich habe“.

Berliner Siegesserie geknackt

Schließlich hat den Münchnern das 90:60 in Berlin im dritten Spiel viel Selbstvertrauen gegeben. Dabei hatte Alba nach zuvor 19 Siegen in Serie erstmals wieder einmal verloren. Und die Bayern hatten den von vielen Fachleuten prognostizierten Sweep mit drei Niederlagen in der Finalserie abgewendet. Vielleicht ist ja jetzt noch mehr drin?

Höchst seltene Aufholjagd in einem BBL-Finale

Falls die Münchner das fünfte und entscheidende Spiel erzwingen könnten, fände das am Mittwoch (22.6., 20.30 Uhr) in Berlin statt. Danach wäre noch etwas sehr Seltenes möglich: Bislang hatte es in der Geschichte der BBL erst eine einzige Mannschaft geschafft, in den Finalspielen um die deutsche Meisterschaft einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg zu verwandeln: Das gelang im Jahr 1989 Bayreuth gegen Leverkusen.