Bayern-Basketballer kämpfen sich in Bonn in die BBL-Finals

Der FC Bayern München hat im Halbfinale der Basketball-Bundesliga (BBL) das Entscheidungsspiel bei den Baskets Bonn dank seiner Nervenstärke gewonnen und spielt wie im Vorjahr gegen Alba Berlin um den Meistertitel.

3:2-Sieg für Bayern in der Best-of-five-Serie

Nach zwei aufeinanderfolgenden Heimniederlagen siegte das Team von Trainer Andrea Trinchieri im fünften Duell nach 40 spannenden Minuten mit 87:74 (42:44). Die Best-of-five-Serie ging damit mit 3:2 an die Münchner. Schon am Freitagabend beginnt die Finalserie beim ausgeruhten Meister Alba Berlin, der in den laufenden Play-offs noch ungeschlagen ist und die Bayern im Vorjahr 3:1 besiegt hatte. Für Bonn, Tabellenzweiter der Hauptrunde, platzte der Traum vom ersten Finaleinzug seit 2009 und dem ersten Titelgewinn der Klubgeschichte.

"Wir haben uns das Leben schwer gemacht, aber es war auch ein großartiger Gegner. Wir mussten unser bestes Spiel zeigen." Bayern-Coach Andrea Trinchieri

Blitzstart der Münchner

Die Münchner legten im Entscheidungsspiel vor 6.000 Fans in der ausverkauften Halle einen Blitzstart hin. Nach gut fünf Minuten hieß es 17:6, Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß sah als Tribünengast zunächst eine dominante Vorstellung der Gäste. Im zweiten Viertel änderte sich das Bild völlig, Bonn fand immer besser in den Rhythmus, stellte die Trinchieri-Mannschaft vor Probleme und machte den Rückstand wett. Der einmal mehr glänzend aufgelegte Hauptrunden-MVP Parker Jackson-Cartwright war kaum zu stoppen.

Nach der Pause gelang es den Bayern erneut, sich abzusetzen. Sie trafen hochprozentig, Nick Weiler-Babb sorgte nach einer starken Phase für eine zweistellige Führung (77:66/34.). Bonn um seinen Topscorer Jackson-Cartwright (25 Punkte) stemmte sich gegen das Aus, konnte aber letztlich nicht mehr für Spannung sorgen. Bester Werfer der Gäste war Nick Weiler-Babb (18).

Kein Heimsieg im Halbfinal-Duell zwischen Bayern und Bonn

Der FC Bayern hatte sich in den ersten beiden Spielen der Serie bei den Baskets durchgesetzt, im heimischen Audi Dome danach aber zwei Matchbälle vergeben. Der dritte saß, das packende Duell endete ohne Heimsieg.

Die Finalspiele - Best of 5