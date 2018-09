Bayern-Basketballer holen Ex-NBA-Profi Derrick Williams

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic bestätigte, dass der Deutsche Meister den 27-jährigen Kalifornier verpflichten wird - ein erfolgreicher Medizincheck vorausgesetzt. Der Small- und Power Forward war schon in der vergangenen Woche zum Team gestoßen, wegen eines Infekts konnte die medizinische Untersuchung aber noch nicht stattfinden. "Wenn das alles okay ist, wovon wir ausgehen, dann ist er unser Spieler", sagte Pesic: "Über den Vertrag sind wir uns einig."

Einmal quer durch die NBA

Der in La Mirada im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Williams war 2011 beim NBA-Draft, der traditionellen Talenteziehung der nordamerikanischen Profiliga, als Zweiter ausgewählt worden und startete seine NBA-Karriere bei den Minnesota Timberwolves. Es folgten Stationen bei den Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat und den Cleveland Cavaliers. Nach einem Intermezzo in China bei den Tianjin Gold Lions spielte er im März noch einmal einige Tage für die Los Angeles Lakers. Insgesamt kommt Williams auf 428 NBA-Partien, den größten Erfolg feierte wer 2017: Mit Cleveland zog er ins NBA-Finale ein, unterlag dort aber den Golden State Warriors.

Pesic: Kaderplanung beendet

Beim deutschen Meister FC Bayern soll Williams soll unter anderem Milan Macvan ersetzen, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hat und einen Großteil der Bundesligasaison und der EuroLeague verpassen dürfte. Macvan war erst im Juli als Ersatz für Maxi Kleber verpflichtet worden. Mit Williams sei die Kaderplanung der Bayern vorerst beendet, sagte Geschäftsführer Pesic. Die Bayern starten am Freitag (28.09.2018, 19.00 Uhr) auswärts in Ulm in die neue Saison der Basketball-Bundesliga.