Bayern-Basketballer greifen nach den Sternen

Am Rande des Münchner Olympiaparks klafft derzeit ein riesiges Bauloch. Hier, wo einst das Olympia-Radstadion stand, entsteht bis Ende 2022 die neue Multifunktionsarena "SAP Garden", die mindestens 11.500 Zuschauern Platz bieten soll und die der DEL-Klub EHC Red Bull München und die Bayern-Basketballer gemeinsam nutzen wollen. 150 Millionen Euro lässt sich der österreichische Getränkehersteller den Bau kosten. Die Hoffnung: In den zwei genannten Sportarten soll in München dauerhaft Spitzensport garantiert werden.

"Wir freuen uns darauf, dass die Münchner an olympischer Stätte in Zukunft wieder großen Sport zu sehen bekommen", sagte der damalige Olympiapark-Chef Arno Hartung, als die Weichen für die Arena gestellt wurden. Für die Basketballer trifft das freilich jetzt schon zu. Als erste deutsche Mannschaft überhaupt können sich die Münchner für die Play-offs der wichtigsten europäischen Liga, der Euroleague, qualifizieren. Das Ziel, das der Klub trotz riesiger Investitionen in den letzten Jahren regelmäßig verfehlte, wird in dieser Spielzeit wohl endlich erreicht.