Bayern-Basketballer gewinnen gegen französischen Meister

Die Basketballer des FC Bayern München haben auch ihr nächstes Euroleague-Spiel gewonnen. Gegen Frankreichs Meister Asvel Lyon-Villeurbanne feierten die Münchner am Dienstagabend einen 76:72-Erfolg. "Ich finde, es ist eine große Qualität, ein Spiel in der EuroLeague zu gewinnen, ohne gut zu spielen. Wir hatten so viele Spiele, in denen wir gut waren und verloren haben", fasste Trainer Andrea Trinchieri das Spiel zusammen.

Serie fortgesetzt

Das Team hatte sich in der vergangenen Woche nach zuvor vier Niederlagen in Serie gegen Roter Stern Belgrad durchgesetzt und am Samstag auch das Bundesliga-Spitzenspiel bei Alba Berlin gewonnen.

Bester Werfer der Münchner vor 6000 Zuschauern - darunter Asvel-Eigner Tony Parker und Bayern-Clubchef Herbert Hainer - war Nationalspieler Andreas Obst (16 Punkte). Bei den Gästen aus Frankreich war Dee Bost ( 18) der Topscorer.

Geringe Chancen auf Play-off-Teilnahme

Bereits am Donnerstag geht es für die Münchner auf der europäischen Basketball-Bühne bei Spitzenreiter Olympiakos Piräus weiter. Mit einer Bilanz von 11:16 Siegen haben die Bayern weiterhin nur noch geringe Chancen auf die Playoff-Teilnahme.