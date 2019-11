Bayern-Basketballer gewinnen Bundesliga-Spitzenspiel

Standing Ovations für Präsident Uli Hoeneß

Die Bayern fanden vor den Augen des mit Standing Ovations begrüßten Hoeneß, der seinen Posten als Klub-Präsident am Freitag räumen wird, zunächst im Angriff nicht zu ihrem gewohnten Rhythmus und lagen folgerichtig nach sieben Minuten mit 9:19 zurück. Doch der Meister kämpfte sich im zweiten Viertel in die Partie, konnte beim 28:28 erstmals wieder ausgleichen und ging sogar mit einer Drei-Punkte-Führung in die Pause.

Vor 6500 Zuschauern blieb Alba aber zunächst dran. Erst zum Ende des dritten Viertels erhöhten die Gastgeber, die schon 2014, 2018 und 2019 in den Finalserien um die deutsche Meisterschaft die Oberhand behalten hatten, den Vorsprung auf neun Punkte (62:53) und kamen anschließend nicht mehr in ernsthafte Bedrängnis.

Erster Bayern-Verfolger sind die MHP Riesen Ludwigsburg (12:2), die schon am Samstag bei den Crailsheim Merlins 92:83 (46:40) gewonnen hatten. Die BG Göttingen feierte indes nach sechs Niederlagen zum Saisonstart durch das 104:87 (56:47) gegen die EWE Baskets Oldenburg den ersten Sieg, bleibt jedoch auf dem letzten Platz.