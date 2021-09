Bayern-Basketballer: Euroleague ist Trinchieris "Giro"

Schweres Auftaktprogramm für die Bayern-Basketballer

Bereits die Auftaktpartien haben es in sich, angefangen mit dem Auftaktspiel am Donnerstag (01.10.2021, 20.05 Uhr) bei Maccabi Tel Aviv. Der Verein ist israelischer Rekordmeister. Bereits am 7. Oktober (20.30 Uhr) folgt der Heim-Kracher gegen den FC Barcelona. In der Folge geht es in drei Auswärtsspiele in Serie gegen Unics Kasan, Zenit St. Petersburg und Zalgiris Kaunas. Insgesamt stehen in der 18er-Liga 34 Vorrundenspiele an.

Finalteilnahme nach 34 Partien plus Playoff-Serie

Nur die acht besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Erst dann geht es in Play-off-Serien um die Tickets für das Final Four. In der vergangenen Saison der Euroleague standen die Münchner als erste deutsche Mannschaft im Viertelfinale und verpassten den Sprung in das Finalturnier nur ganz knapp.

BBL-Geschäftsführer sieht "europäische Ambitionen"

Moralische Unterstützung bekommt der FCBB diesmal vom Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, Stefan Holz. Er kann sich eine starke Euroleague-Saison des FC Bayern München bestens vorstellen: "Wenn man sich den Kader anschaut, verdeutlicht das ganz klar europäische Ambitionen", sagte der Basketball-Boss.