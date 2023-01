Bayern-Basketballer Bonga: Topniveau ist das Ziel

Neben seinen Zielen und Ansprüchen hat Bonga mit uns auch über die aktuelle Krise der Münchner in der EuroLeague gesprochen und sich an seine harte Zeit in der NBA zurückerinnert.

Bongas Anspruchshaltung: "Noch nicht wirklich was erreicht"

Der 23-Jährige war vor dem FC Bayern bereits mit den Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga (BBL), in 21 Spielen in der Nationalmannschaft und darüber hinaus in der NBA aktiv. Trotzdem hat er "das Gefühl, dass ich in meinem Leben noch nicht wirklich etwas erreicht habe – basketballerisch". Er habe "wirklich immer so hohe Ansprüche" an sich selbst und wolle ständig etwas verbessern.

Sein aktuelles Ziel lautet, für sich persönlich und seinen neuen Klub auf absolutes Topniveau zu kommen. "Bester in Europa zu werden", das wär's.

Mentaltraining, Meditationen und Yoga

Um sich weiter zu steigern, hat er in den letzten Jahren auch "angefangen, mental zu arbeiten". Bonga meditiert, macht mit seinem Mitspielern zusammen Yoga. Und er kann gut abschalten. Sobald er spielt, werde der Schalter umgestellt. "Das hatte ich schon immer", sagt der 23-Jährige.

Zu viele Niederlagen in der EuroLeague: "Schlussphase entscheidet"

Die EuroLeague-Saison mit dem FC Bayern München verläuft allerdings ziemlich holprig. Von zehn Spielen wurden schon sieben verloren. Das passt überhaupt nicht zu Bongas Vorstellungen. "Da denkt man sich dann auch, wir hätten alle zehn gewinnen können, aber die Realität ist ein bisschen anders", erklärt der 23-Jährige.

Man könne zwar das ganze Spiel nur mit zwei Punkten hinten sein, "aber in diesen Sekunden, wo es dann wirklich um alles geht, was die letzten zwei oder drei Minuten im vierten Viertel sind", müsse man aktiv und bereit sein. Genau darin liege das Problem der Münchner. Und das unterscheide "halt die guten Teams von den richtig guten Teams".

"Es ist immer schwer, diesen Killerinstinkt zu haben, vor allem bis zur letzten Sekunde." Isaac Bonga

Anpassung an die NBA für 148 Einsätze

Über den Einstieg in die beste Basketball-Profiliga der Welt, die NBA, sagt Bonga: "Es ist immer eine schwierige Sache, seine Rolle da zu finden." Des Rätsels Lösung sei die Anpassungsfähigkeit. In der NBA sei es meistens so, "dass sie dir sagen, wir wollen, dass du das und das machst", sagt Bonga. Daran versuche man dann zu arbeiten.

Und das hat er ja auch geschafft. Am 7. Dezember 2018 stand Bonga als jüngster aktiver NBA-Spieler für die Los Angeles Lakers erstmals in einem NBA-Spiel auf dem Feld. Bei seiner nächsten Station, den Washington Wizards, stand er in 49 Spielen in der Anfangsaufstellung und kam zu insgesamt 66 Einsätzen. Nach insgesamt 148 NBA-Spielen kam Bonga in der Sommerpause 2022 schließlich zum FC Bayern Basketball.