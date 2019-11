Bayern-Basketballer besiegen Olympiakos in Euroleague

Durch den vierten Sieg im neunten Spiel halten die Münchner damit Anschluss an das obere Drittel und hoffen weiter auf einen Platz unter den besten Acht. Während der zuletzt geschonte Maodo Lo für die Bayern wieder auf dem Parkett stand, musste Nihad Djedovic aufgrund von Knieproblemen weiter aussetzen.

Lange ausgeglichen

Zu Beginn rannten die Hausherren vor 5096 Zuschauern noch einem Rückstand hinterher (0:4/2.Minute), doch im Verlauf des ersten Viertels drehten sie das Spiel (23:17). Bis zur 17. Minute behauptete der Bundesligist den Vorsprung, ehe sich der dreimalige Champion zurückmeldete.

Starker Schlussspurt

In den dritten Durchgang starteten die Münchner dann schwach und verloren zunächst den Anschluss (49:59/25.). Ein Grund dafür war die schwache Wurfquote. Angeführt von Lo - gemeinsam mit Olympiakos-Profi Wade Baldwin IV mit 19 Punkten der Top-Scorer der Partie - kamen die Bayern aber wieder zurück und krönten in den Schlussminuten ihre Aufholjagd. "Wir hatten im vierten Viertel einen Lauf, das Momentum hat umgeschlagen", sagte Point Guard Lo bei MagentaSport. Schon am Freitag gehen die griechischen Wochen weiter, wenn Panathinaikos Athen in den Münchner Westpark kommt.

Berlin siegt ebenfalls

Auch Alba Berlin siegte: Der deutsche Vizemeister gewann 92:80 (46:34) gegen Roter Stern Belgrad sein zweites Spiel nacheinander und wahrte auf Platz 13 der Tabelle die Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs.