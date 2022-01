Bayern-Basketballer besiegen Bayreuth und bleiben oben

Der FC Bayern Basketball hat auch im Südderby gegen medi Bayreuth den Trend gehalten: Vor 1.000 Zuschauern gewannen die Münchner zu Hause ungefährdet mit 83:60 (39:32). Nach 18 Spielen führt der FCBB die Ligatabelle mit 28:8 Punkten an.

Coach Trinchieri auf der Bühne

Die Bayern involvierten nur 40 Stunden nach dem Kraftakt gegen Alba Berlin (62:56) bereits im ersten Viertel den kompletten Kader - diesen leitete dieses Mal Assistent Slaven Rimac federführend an anstelle des auf der Tribüne observierenden Cheftrainers Andrea Trinchieri.

Die Hausherren setzten sich über 18:5 und 30:14 schnell ab, wobei der US-amerikanische Topscorer Deshaun Thomas mit 17 seiner 21 Punkte vor der Pause glänzte. Der ersatzgeschwächte Gast aus Franken blieb mit Moral im Spiel (44:38/24.). Doch spätestens nach dem 67:49 (33.) war die Partie entschieden.

Am Dienstag in der EuroLeague gegen Barcelona

Schon am Montag reisen die Bayern nach Barcelona. Dem Gastspiel am Dienstag beim Titelanwärter der EuroLeague folgt am Donnerstagabend Teil zwei der Double Week gegen Maccabi Tel Aviv.