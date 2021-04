Bayern-Basketballer beenden Euroleague-Hauptrunde mit Sieg

Reynolds bei Gasol-Rückkehr bester Werfer

Die Bayern starteten offensiv stark, lagen schnell mit 11:4 vorne und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels erstmals zweistellig in Führung (29:19). Die Katalanen, die auf Topscorer Nikola Mirotic verzichteten, gestalteten die Partie nun ausgeglichener und verkürzten den Rückstand bis zur Halbzeit auf sechs Punkte. Nach dem Seitenwechsel häuften sich zunächst die Fehler im Münchner Spiel und Barcelona kam auf zwei Zähler heran - doch die Bayern fanden eine Antwort und holten sich schlussendlich den Sieg.

Bester Münchner Werfer war Jalen Reynolds mit 26 Punkten. Barcelonas Pau Gasol erzielte bei seiner Rückkehr in den europäischen Basketball neun Zähler. Der spanische Center hatte fast 20 Jahre erfolgreich in der NBA gespielt, ehe er sich nun wieder seinem Heimatverein anschloss.

Trinchieri: "Der Job ist noch nicht vorbei"

Head Coach Trinchieri jubelte nach der Partie und sagte: "Der Job ist noch nicht vorbei." Bevor es gegen Mailand geht, haben die Münchner noch nationale Aufgaben vor sich: Am Sonntag steht ab 18 Uhr das BBL-Heimspiel gegen die Löwen aus Braunschweig an, anschließend geht es nach Bonn. Am kommenden Wochenende steigt dann in eigener Halle das Pokal-Finalturnier.