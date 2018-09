Bayern auf Schalke: Kovac, Goretzka, Hass und Liebe

Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts galt und gilt nicht gerade als der Trainertyp, der eine ganze Branche mit philosophischen Weisheiten aufrütteln kann. Als Nachfolger der Lichtgestalt Franz Beckenbauer, der so herrlich nichtige Aussagen mit der Aura eines Auguren vortragen konnte, wirkte Vogts stets ungelenk. Einer der Klassiker, die Vogts bis heute zugeschrieben werden: "Hass gehört nicht ins Stadion. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause in den Wohnzimmern mit ihren Frauen ausleben."

Vor dem Bundesliga-Gastspiel von Rekordmeister FC Bayern bei Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr, Liveeinblendungen bei "Heute im Stadion"), rutschen Vogts Worte wieder einmal für ein paar Stunden in den Mittelpunkt. Und zumindest Satz eins ist ja auch nicht ganz so unsinnig. Bayern-Torwart Manuel Neuer kehrt nicht zum ersten Mal an seine frühere Wirkungsstätte zurück, er kennt den möglichen Spießrutenlauf vor der Schalker Fankurve schon. Für Bayern-Neuzugang Goretzka ist es das erste Spiel als Gegner seiner früheren Liebe.

Geliebt wie Renato Sanches in Lissabon?

Und beide sorgten mit Aussagen vor dem Spiel wohl nicht unbedingt dafür, dass die Schalker Fans am Samstag ihren Hass komplett zu Hause lassen. Dass sie gar so reagieren wie die Anhänger von Benfica Lissabon, die im Champions-League-Spiel gegen die Bayern ihren "Ex" Renato Sanches mit Standing Ovations gefeiert hatten, scheint nicht einmal ansatzweise möglich.

"Ich bin gespannt, ob die Schalker mit den Fans von Benfica mithalten können. Ich habe ja so meine eigenen Erfahrungen gemacht", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer süffisant nach dem Lissabon-Spiel. 2011 war er an die Isar gewechselt, bis heute wird er in jedem Gastspiel auf Schalke ausgepfiffen, auch in seiner 350. Bundesligapartie an diesem Wochenende wird es wohl so sein.

Manuel Neuer: Hass = Liebe?

Neuer nimmt's mit Humor: "Je mehr Hass man entgegen bekommt, da weiß man auch, wie sehr man geliebt wurde." Und auch Goretzka scheint bestens vorbereitet. "Es gibt zwei Lager: Die einen wünschen mir alles Gute und haben den Wechsel zum FC Bayern verstanden. Die haben mich schön verabschiedet. Und die anderen haben ihren Unmut geäußert. Ähnlich wird es auch am Samstag werden", sagt der 23-Jährige, der 116 Bundesligaspiele für Schalke absolviert hat, als Zweitligaspieler kam und als Führungskraft ging.