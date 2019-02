Bayern-Abwehr soll auch gegen die Hertha glänzen

Wenige Tage nach dem 0:0 beim FC Liverpool will der FC Bayern nahtlos an die dort gezeigte Abwehrleistung anknüpfen und die Aufholjagd in der Bundesliga mit der Partie gegen Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) fortsetzen. "Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen, um unsere Chancen zu wahren, am Ende Deutscher Meister zu werden", sagte Kovac. "Wir können mit einem Sieg am Wochenende erst einmal auf Gleichzahl ziehen, sodass der BVB dann am nächsten Tag nachlegen muss", erklärte der Coach.

Kovac: FC Bayern mit sicherer Abwehr "nicht zu stoppen"

Dabei vertraut er besonders auf das neu gewonnene Selbstbewusstsein in der Münchner Abwehr. "Es ist von großer Bedeutung, dass wir gegen eine Top-Mannschaft zu Null spielen konnten. Das muss uns zeigen: 'Wenn wir das in der Bundesliga machen, dann sind wir in der Bundesliga eigentlich nicht zu schlagen oder nicht zu stoppen", sagte Kovac.

Bis auf Hummels alle Mann an Bord

Die Münchner können nahezu in Bestbesetzung antreten. Nur der erkältete Mats Hummels musste beim Training aussetzen. Wieder einsatzbereit ist dagegen Abwehrspezialist Jérôme Boateng.