Bayerischer Sportpreis für Spitzenleistungen und Coronahelden

"Auch wenn das Sportjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie von vielen Widrigkeiten und Wettkampfabsagen geprägt war, haben Sie wieder Spitzenleistungen gezeigt und sind über sich hinausgewachsen", so erklärte Minister Herrmann die besondere Herausforderung für die Athleten in der Zeit mit Covid-19. Anlässlich der Pandemie wurde neben den sportlichen Auszeichnungen auch ein Sonderpreis wird für beispielhaftes Engagement zur Bewältigung der Corona-Pandemie an mehrere Aktive vergeben.

So wurden die Fußball-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka für ihre Initiative "We kick Corona" ausgezeichnet, die bisher fünf Millionen Euro an Spendengeldern einbrachte. Skispringerin Katharina Althaus nähte Atemschutzmasken für befreundete Rettungskräfte und Ärzte. Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg lieferte mit dem Lastenfahrrad Verpflegungspakete aus. Und Snowboarderin Carolin Langenhorst sprang als Helferin in der Telefonberatung ein, als das Gesundheitsamt in Bad Reichenhall Unterstützung benötigte.