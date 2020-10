Bayerischer Sportpreis für den FC Bayern München

Der FC Bayern konnte zum zweiten Mal in seiner Geschichte das sogenannte Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und UEFA Champions League gewinnen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte den FC Bayern einen "Ausnahmeverein". Die Mannschaft um Trainer Hansi Flick habe in schwierigen Zeiten Charakter bewiesen und sportliche Leistung auf Topniveau gebracht. "Der FC Bayern ist damit Vorbild für viele Sportlerinnen und Sportler und Aushängeschild des Freistaats in der ganzen Welt."

Bayerischer Sportpreis wird seit 2002 vergeben

Mit dem Bayerischen Sportpreis werden jährlich Stars und Initiativen ausgezeichnet, die in besonderer Weise die positive Wirkung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen und die das Sportleben ideenreich gestalten. Die Auszeichnung wird seit 2002 in verschiedenen Kategorien vergeben.