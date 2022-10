Bayerischer Sportpreis: Erster Saison-Titel für Thomas Müller

Thomas Müller, Fußballer beim FC Bayern München, erhält den Bayerischen Sportpreis des Ministerpräsidenten. Markus Söder würdigte den Oberbayern am Freitag als einen "großen Helden". Zudem sei er ein "toller Sportler, Bayer und eine coole Socke".

Müller, der für den Rekordmeisters und in der deutschen Nationalmannschaft auffläuft, sei "eine Identifikationsfigur für Bayern in der ganzen Welt". Der 33-Jährige reagierte betont humorvoll: "Bayern ist meine Heimat, auf den Fußball wie auf mein ganzes Leben bezogen, daher freut mich diese Auszeichnung natürlich ganz besonders." Er hoffe aber, "dass dieser Titel nicht der letzte in dieser Saison bleiben wird".

Erfolgreichster Spieler in der Geschichte des FC Bayern

Müller ist Oberbayer und aktuell mit 31 Titeln erfolgreichster Spieler in der Geschichte des FC Bayern. Elfmal gewann er mit seinem Club die deutsche Meisterschaft, so oft wie kein anderer Fußballer in der Geschichte der Bundesliga. 2014 wurde er in Brasilien mit Deutschland Weltmeister. Der Bayerische Sportpreis wird bei einer Gala am Samstag vergeben.

Am Sonntag ist die Verleihung um 22.05 Uhr im BR Fernsehen zu sehen.