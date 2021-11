Bayerischer Sportpreis| 7.11., 22.05 Uhr | BR Fernsehen & Stream

Silber auf der Normalschanze, Bronze auf der Großschanze, Gold im Team und Mixed-Team. Die Nordische Ski-WM 2021 in seinem Geburtsort Oberstdorf wird Karl Geiger in guter Erinnerung behalten. Die erfolgreiche Episode in der ohnehin an Erfolgen nicht armen Karriere des Skispringers war ein gutes Argument, um dem Allgäuer die Auszeichnung zum "Botschafter des Bayerischen Sports" zu verleihen.

Doch Geiger wird nicht die einzige herausragende Persönlichkeit sein, die an diesem Abend von Sportminister Joachim Hermann ausgezeichnet werden wird. Karl-Heinz Rummenigge, der im Juli 2021 seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München räumte, wird den Preis "Sportliches Lebenswerk" erhalten.

Tina Hermann und Nikolai Sommer unter Preisträgern

Den Preis "Herausragende Bayerische Sportkarriere" erhält Tina Hermann, siebenfache Weltmeisterin im Skeleton. Die 29-Jährige, die sich bereits 2020 mit ihrem dritten Titel zur Rekord-Weltmeisterin im Einzel krönte, ist die erste Athletin mit vier WM-Titeln und nun dreien in Folge.

Den "Jetzt-erst-recht-Preis" bekommt Nikolai Sommer. Der Skirennfahrer stürzte 2017 als 16-Jähriger im Training und ist seither querschnittsgelähmt. Weniger als ein Jahr nach seinem Unfall ist Sommer auf dem Monoski auf die Skipiste zurückgekehrt. Zudem spielt Sommer erfolgreich in der Rollstuhlbasketballmannschaft des RSV Salzburg und wurde sogar in die U19-Nationalmannschaft berufen.

Fußball-Legende Gerd Müller wird posthum geehrt

In der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" geht der Sportpreis posthum an die Fußball-Legende Gerd Müller, der am 15. August 2021 in Wolfratshausen verstorben ist. Mit 365 Toren in 427 Partien ist der als "Bomber der Nation" bezeichnete Müller Rekordtorschütze der Fußball-Bundesliga. Im Verlauf seiner Karriere wurde Müller bei 18 unterschiedlichen Wettbewerben Torschützenkönig.

Die Gala, die von von Markus Othmer moderiert wird, findet im Münchner Olympiapark bereits am 6.11. statt und wird vom BR am 7.11. übertragen.