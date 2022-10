Bayerischer Sportpreis 2022 spiegelt bewegtes Sportjahr wider

Am Ende stimmten die Preisträger und Laudatoren eine kleine La Ola auf der Bühne an, die Stimmung war gut bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises am Samstagabend. Auch wenn die Welle nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass dabei durchaus auch ernste Themen im Mittelpunkt waren beim 20-jährigen Jubiläum des Bayerischen Sportpreises. Es war vielmehr ein Abend der Emotionen am Münchner Olympiapark.

Überall sah man ja diese Zahlen- und Buchstabenkombination "20 Jahre Bayerischer Sportpreis" am Samstag in der BMW Welt (Aufzeichnung am Sonntag ab 22.05 Uhr im BR Fernsehen und Stream bei BR24Sport.de). Etwa 600 Gäste, vorwiegend Sportlerinnen und Sportler, aber auch Schauspieler und Politiker, erlebten eine besondere Ausgabe des Preises. Seit 2002 wird der vergeben, in acht Kategorien wurden die Athleten dieses Mal ausgezeichnet (insgesamt wurden bislang 213 Institutionen oder Athleten geehrt).

Im Zeichen der Großereignisse, aber auch "Athletes for Ukraine" werden prämiert

Der Sportpreis 2022 war aber nicht nur aufgrund des Jubiläums ein besonderer. Er stand im Zeichen der beiden bisherigen Sport-Großereignisse des Jahres stand: Olympia in Peking und den European Championships in München. Aber auch der Krieg in der Ukraine war ein großes Thema - die "Athletes for Ukraine" wurden in der Kategorie "Sportler mit Herz" ausgezeichnet.

Als der ehemalige Biathlet Jens Steinigen, Lisa Loch, die Frau von Rennrodler Felix, und der ehemalige Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler stellvertretend für alle Athletinnen und Athleten die Bühne betraten, brandete Applaus auf, der wohl lauteste an diesem Abend. "Dass direkt vor unserer Haustür ein Krieg ausbricht, hat vor einem Jahr keiner gedacht", sagte der Laudator, Bayerns Sportminister Joachim Herrmann. Die Athleten haben versucht "ein Zeichen gegen Krieg und für Frieden zu setzen. Sie haben die Stimme erhoben - und die hallt bis nach Russland."

Pichler wendet sich wegen Ukraine-Krieg an Politik

Ihr Leitsatz: "Sports Connect - Sport verbindet". 350.000 Euro sind bislang an Spendengeldern zusammengekommen, sogar ein eigener Lastwagen tourt mittlerweile in die Ukraine. "Den LKW muss auch wer fahren. Wir haben immer wieder die Nachrichten, dass sie knapp an einer Bombe vorbeigefahren sind", sagte Steinigen. Der mit dem Sportpreis bedacht auch fand: "Das Schönste wäre eigentlich, wenn wir hier nicht stehen würden."

Der Rennrodel-Olympiasieger Loch etwa ist selbst in die Ukraine mit Hilfsgütern gefahren und hat anschließend Flüchtlinge mit nach Deutschland genommen. Der Verein unterstützt aber auch geflüchtete ukrainische Sportler wie Jana Hladijtschuk, damit diese weiterhin ihren Sport ausüben können. Und er verbindet weltweit Athleten miteinander und setzt damit ein Zeichen gegen den Krieg und für Frieden und Solidarität.

Trotzdem stellen sich Steinigen und der ehemalige russische Nationalcoach Pichler auf einen langen Krieg ein. Sie zeigen Videos von Sportlern, die in zerbombten Stadien trainieren. Pichler wandte sich auch an die Politik: "Ich höre immer nur: Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Wir müssen versuchen, den diplomatischen Weg nicht außer Acht zu lassen."