Bayerischer Sportpreis 2021: Emotionale Momente bei der Gala

Bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises 2021 ging die Auszeichnung in der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" posthum an den kürzlich verstorbenen Nationalstürmer Gerd Müller. Paul Breitner nahm den Preis stellvertretend in Empfang.