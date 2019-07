Bayerischer Sportpreis 2019 für Dahlmeier und Neureuther

Beim in sechs Kategorien vergebenen Bayerischen Sportpreis wird Laura Dahlmeier für eine "herausragende bayerische Sportkarriere" ausgezeichnet. Der mehrmalige WM-Medaillengewinner Felix Neureuther bekommt den "persönlichen Preis" des Ministerpräsidenten Markus Söder.

Die Sportpreise werden am 13. Juli in der BMW Welt in München verliehen. BR Sport überträgt die Preisverleihung am 14. Juli ab 22.00 Uhr im BR Fernsehen.

Die Gewinner des Bayerischen Sportpreises 2019

Herausragende bayerische Sportkarriere: Laura Dahlmeier (Biathlon)

Persönlicher Preis des Ministerpräsidenten: Felix Neureuther (Ski alpin)

Bayerische Sportmomente für die Ewigkeit: Thomas Dreßen und Josef Ferstl (Ski alpin)

Botschafter des bayerischen Sports: Simone Blum (Springreiten) und Markus Eisenbichler (Skispringen)

"Jetzt-erst-recht"-Preis: Clara Klug (Biathlon und Langlauf)

Herausragende Nachwuchssportler: U18-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen mit Co-Trainer Imre Szittya

Rückblick: Der bayerische Sportpreis 2018