Bayerischer Pokal: Türkgücü gewinnt nach Elfmeterschießen

Regionalligist FV Illertissen hielt lange dagegen und verlangte dem Favoriten Türkgücü München alles ab. In einem dramatischen Elfmeterschießen (8:7) holte der Dirttligist den Bayerischen Verbandspokal am Ende aber doch noch nach München. Türkgücü-Keeper Franco Flückinger rettete sein Team mit zwei sensationellen Paraden, nachdem Luis Jakobis vergebener Elfmeter die Gastgeber aus Schwaben kurz am Sieg schnuppern ließ.

Türkgücü feiert gleich zwei Premieren

Die Mannschaft von Trainer Petr Ruman darf mit dem Triumph nicht nur den ersten Pokal-Sieg feiern, sondern steht damit in der kommenden Saison auch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal. Traditionell erhält der Sieger des Verbandspokal des Bayerischen Fußball-Verbandes einen der beiden Startplätze des BFV für die erste Runde des DFB-Pokals. Als Sieger bekommt der Club 5000 Euro Preisgeld. Dazu kann er mit rund 130 000 Euro Einnahmen aus der ersten Runde des DFB-Pokals planen. Wegen der Corona-Pandemie war der Pokal-Wettbewerb dieses Jahr angepasst worden.