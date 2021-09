Bayerischer Pokal: Buchbach freut sich auf den TSV 1860 München

TSV Aubstadt - Türkgücü München

Klarer Favorit im dritten Viertelfinale ist Drittligist Türkgücü München. Zwar ist der TSV Aubstadt gut in die Regionalligasaison gestartet und hat noch Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Doch der Münchner Drittligist sollte an einem normalen Tag keine Probleme haben, bei den Unterfranken in die nächste Runde einzuziehen.