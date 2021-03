Bayerischer Landespokal: TSV 1860 München zieht ins Finale ein

In einem hochspannenden Duell mit dem FC Ingolstadt Stadion machte der TSV 1860 München mit dem 7:6-Sieg nach Elfmeterschießen den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokal-Qualifikation. Nach einer Ingolstädter Führung durch Maximilian Beister kurz vor der Halbzeitpause drehten die Löwen das Spiel im Grünwalder durch Tore von Sascha Mölders (58.) und Stephan Salger (68.), mussten aber den Ausgleich der Schanzer durch Marcel Gaus (76.) in Kauf nehmen. Mit einem 2:2 ging es ins Elfmeterschießen, das die Löwen nach einem Fehlschuss von Gaus für sich entscheiden konnten.

Ingolstadt geht in Führung - Mölders gleicht aus

Man merkte den Löwen an, dass sie das Spiel ernst nahmen. Die Hausherren versuchten von Anfang an, früh zu stören, spielten mit viel Tempo nach vorne und kamen insgesamt besser in die Partie. Prompt bekam Mölders in der 18. Minute die erste Chance, in Führung zu gehen, scheiterte aber an Ingolstadts Debütant Robert Jendrusch. Dennoch gestaltete sich die erste Halbzeit weitgehend ausgeglichen, bis Beister nach einer Flanke von Jalen Hawkins in der 45. Minute die Gäste überraschend in Führung schoss. Nach dem Seitenwechsel traf Mölders in der 55. Minute per Kopf zum vermeintlichen Ausgleich, der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung des Kapitäns allerdings nicht gegeben. Mölders Erfolg sollte dennoch nicht lange auf sich warten, wenig später traf der Stürmer nach einem Handspiel von Patrick Sussek den Strafstoß zum 2:2 (58.).

Ingolstadt lässt Riesenchance zum Sieg liegen

Nach dem Ausgleich schenkten sich die beiden oberbayerischen Teams nichts. Nach sehenswerten Chancen auf beiden Seiten brachte Salger nach einer Hereingabe von Niklas Lang die Münchener in Führung (68.). Diese sollte allerdings nicht lange währen, denn der Querpass von Ingolstadts Fatih Kaya fand keine sechs Minuten später Marcel Gaus, der den Ball ins rechte Kreuzeck zum 2:2 (76.) donnerte. Kurz vor Ende der offiziellen Spielzeit bekamen die Schanzer sogar noch die Riesenchance zum Ausgleich, Nico Antonitsch scheiterte aber in letzter Sekunde am Löwen-Keeper Marcel Hiller.

Fehlschuss von Gaus bringt Entscheidung im Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen machte Ingolstadts Thomas Keller erfolgreich den Anfang, bevor Dennis Drassel für die Löwen zum 3:3 nachlegte. Ingolstadts Gaus scheiterte an Hiller, wodurch der TSV in Führung ging. Nachdem mit Philipp Steinhart, Marius Fillisch, Sascha Mölders und Neuzugang Erik Tallig auch die übrigen Münchener Schützen erfolgreich waren, änderten auch die Treffer von Caiuby, Sussek und Kaya nichts mehr am Sieg der Hausherren.

Die Löwen spielen dann am Dienstag, den 30. März, gegen Türkgücü München um einen Platz im Landes-Pokal-Viertelfinale gegen die Amateure mit dem Fernziel Landespokalsieg und Teilnahme an der 1. Hauptrunde des finanziell lukrativen DFB-Pokals.