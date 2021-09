Bayerischer Fußball-Verband vergibt Ehrenamtspreis

Lettenbauer ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich ehemalige Spieler nach der Karriere in einem Verein engagieren und einbringen können. "Nachdem ich früher etwas höher gespielt habe, ist Fußball mein Leben, u.a. der Club, aber generell wollte ich dem Fußball etwas zurückgeben. Die Freude, die auf dem Platz herrscht mit den Kindern, ist der Grund, warum ich das mache", sagt Lettenbauer zu seiner Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Die Kinder und Jugendlichen des Vereins aus dem Stadtgebiet von Neumarkt in der Oberpfalz liegen Lettenbauer besonders am Herzen. Seit er im Verein ist, trainierte er viele Jugendmannschaften und übernahm schließlich mehr Verantwortung - zunächst als Abteilungsleiter und 2. Vorstand, schließlich als 1. Vorstand. In dieser Funktion ist Lettenbauer nach eigener Aussage der "Mann für alles". Nicht umsonst wird er von allen im Verein längst "Mister TSV Wolfstein" genannt.

"Er ist immer für den Verein da - Tag und Nacht"

Übereinstimmend berichten Jugendtrainer Christian Laberer und Johannes Schweizer, 2. Vorstand des TSV, dass alle Fäden im Verein bei Lettenbauer zusammenlaufen. Ein "Supertyp", sehr geradlinig", lobt ihn Schweizer. "Man kann ihn Tag und Nacht anrufen. Wenn irgendwas ist, für den Verein ist er immer da!"

In der Tat: Die Organisation des Spielbetriebs, Büroarbeiten, die Abwicklung von Vereinswechseln und die dazugehörigen Passanträge auf der einen Seite, aber auch Taktiktüfteleien mit dem Trainer sowie die Nähe zur Mannschaft auf der anderen Seite - dies alles macht Lettenbauer mit Leidenschaft und Herzblut. "Am meisten gefällt ihm "die Kameradschaft, die am Platz herrscht, das Drumherum, die Geselligkeit, ja dass man gemeinsam gewinnt und verliert", sagt der 48-Jährige. Gerade der soziale Aspekt und die Atmosphäre am Fußballplatz sind ihm ein Anliegen.