Bayerischer Fußball-Verband: Saisonabbruch bei Junioren

Wie schon bei der Entscheidung über den weiteren Saisonverlauf im Erwachsenenbereich folgt der BFV-Vorstand einem Vorschlag der Lösungs-Arbeitsgruppe (LAG) Spielbetrieb Liga und Pokal Junioren und Juniorinnen. Diese habe "aufgrund der Komplexität" separate Vorschläge für Junioren und Juniorinnen erarbeitet.

Während die Juniorinnen ab September - sofern es die örtlichen Gesundheitsregeln zulassen - wie die Erwachsenen die Saison 2019/20 regulär zu Ende spielen sollen, ist die laufende Spielzeit bei den Junioren vorzeitig beendet.

Junioren: Mehr Breiten- als Wettkampfsport

Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Mitglied der LAG, erklärt die Entscheidung mit den unterschiedlichen Rahmenbedingungen. "Das fängt damit an, dass bei den Junioren über die Hälfte der 14.100 Mannschaften im C- bis F-Juniorenbereich im nicht-aufstiegsberechtigten Spielbetrieb und damit im reinen Breitensport aktiv ist", wird Weißmann in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Daneben sei die "die gezielte und jahrgangsübergreifend verzahnte Talentförderung" ein wesentlicher Grund für den Sonderweg bei den Junioren, zudem müssten "die uneinheitlichen Spielklassen- sowie die unterschiedlichen Ligen-Strukturen auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene Berücksichtigung finden."