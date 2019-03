Bayerische Klubs starten in die Eishockey-Viertelfinal-Play-offs

München trifft in einer Neuauflage des Vorjahresfinales auf die Eisbären Berlin. Doch obwohl der EHC wie auch Hauptrundensieger Adler Mannheim die Konkurrenten in den Ligaspielen weit hinter sich lassen konnten, sollten sie sich nicht in Sicherheit wähnen. "Wenn man jetzt den Kopf schon im Finale hat, dann kann das böse enden", warnt Münchens Nationalspieler Frank Mauer.

Für den EHC spricht dennoch einiges. Der Münchner Kader mit zahlreichen Nationalspielern um Patrick Hager oder Yannic Seidenberg ist dank des höchsten Etats (12,5 Millionen Euro) exquisit besetzt und greift nach dem vierten DEL-Titel in Folge. Münchens Torhüter Danny aus den Birken hatte den besten Gegentorschnitt der gesamten Liga, wurde sowohl DEL-Torhüter als auch DEL-Spieler des Jahres. Außerdem möchte Routinier Michael Wolf seine Karriere mit einem letzten Titel-Highlight abschließen.

Nürnberg Außenseiter gegen den Hauptrundensieger Mannheim

Ausgerechnet mit dem Hauptrundensieger bekommen es die Nürnberg Ice Tigers zu tun. Die Franken setzten sich nach einer schwachen Hauptrunde zwar in den Vor-Play-offs gegen Bremerhaven durch, die Statistik spricht jedoch eindeutig für Mannheim. Acht Play-off-Serien gab es bisher gegen Nürnberg, acht Mal gewannen die Adler.

Augsburg vor weiterer Überraschung gegen Düsseldorf?

Die Augsburger Panther sind die Überraschung unter den letzten Acht und spielten mit Rang drei in der Hauptrunde eine Saison am Optimum. Gegen die Düsseldorfer EG haben die Schwaben sogar durchaus Chancen. Die Arbeit von Trainer Mike Stewart und Sportdirektor Duanne Moeser ist in jedem Falle außergewöhnlich gut. Torjäger Matthew White agierte herausragend, aber auch deutsche Spieler wie Verteidiger Simon Sezemsky oder Routinier Christoph Ullmann spielten eine wichtige Rolle in der regulären Saison.

Offenes Viertelfinale zwischen Ingolstadt und Köln

Der ERC Ingolstadt spielte zuletzt eher schwankend. Das trifft aber auch die Kölner Haie zu. Damit dürfen sich die Oberbayern in der voraussichtlich spannenden Serie durchaus Chancen ausrechnen.