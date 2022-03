Bayerische Sportler helfen Geflüchteten aus der Ukraine

Voller Tatendrang waren Felix Loch und seine Frau Lisa als Teil der Initiative "Athletes for Ukraine" in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze aufgebrochen. Ihr Ziel: Frauen und Kinder, die vor dem Krieg, den Bomben und Schüssen in ihrer Heimat geflohen waren, nach Deutschland bringen. Zwei Tage später berichtet der Rennrodler schockiert von den Erlebnissen.

"Die letzten 36 Stunden hat sich für mich alles geändert: ich (sic) bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig ratlos, fassungslos, hoffnungslos!", schreibt der dreifache Olympiasieger auf seinem Instagram-Kanal.

Felix Loch: "Es ist der Horror!"

"Wir haben es gefühlt! Die Hilflosigkeit und die Verzweiflung der Tausenden von Müttern und Kindern am Grenzübergang Medyka. Es ist der Horror! Ich hab es mir schlimm vorgestellt. Sehr schlimm! Aber das was da passiert im Herzen Europas (sic) das ist schockierend, menschenunwürdig und machte mich und uns alle vor Ort fassungslos", so Loch weiter.

Markus Wasmeier: Mit LKW und Transportern an die Grenze

Und auch Ex-Skirennfahrer Markus Wasmeier möchte nicht tatenlos zuschauen und den Opfern des Angriffskrieges Russlands helfen. Er sammelt Hilfsgüter. Medizinische Produkte, Stromaggregate, Lebensmittel. "Ich habe mir gedacht: 'Jetzt gehen wir mal ans Werk und schauen, was wir zusammenbringen", sagt Wasmeier und berichtet von fast drei Tonnen Hilfsgütern.

Mit LKW und Transportern bringt der Tross diese Fracht in eine Grenzregion. Auch Wasmeier fährt mit und berichtet von vielen Freiwilligen Helfern: "Italiener, Spanier, Franzosen. Alle kommen, um dort Leute abzuholen." Es wird nicht die letzte Lieferung sein, die Wasmeier in Richtung Ukraine bringen möchte.

Loch: "Alle Kriege müssen aufhören"

Und auch Loch und die "Athletes for Ukraine" wollen weiter helfen. Insgesamt 21 Kinder und 26 Frauen, berichtet Loch, bringt der Tross auf der Rückfahrt von der Grenze nach Deutschland. "Zu wenige!! Viel zu wenige!", schreibt Loch und richtet einen flammenden Appell an seine Follower: "Ich werde nie vergessen was wir in den letzten Stunden gesehen und erlebt haben. Es verändert einfach alles! Dieser Krieg muss aufhören! Alle Kriege müssen aufhören!!"