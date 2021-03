Bayerische Sportjugend begrüßt Corona-Lockerungen

Seit diesem Montag ist in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen grundsätzlich wieder Sportbetrieb im Verein möglich. "Für uns als Bayerische Sportjugend ist diese Entwicklung von elementarer Bedeutung, dafür haben wir uns in den letzten Wochen immer intensiv eingesetzt", wird Volker Renz, Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend (BSJ) im BLSV, in einer Verbandsmitteilung zitiert.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 ist kontaktfreier Sport auf Sportstätten unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren wieder erlaubt. "Die bevorzugte Öffnung des Sports für den Kinderbereich ist eine tolle Nachricht", so Renz.

"Sport ist gerade für unsere Kinder und Jugendlichen immens wichtig, da die monatelange Bewegungslosigkeit sich sowohl physisch als auch psychisch negativ auswirkt. Die Rückkehr zum Sport kann hierbei eine große Hilfe sein, mit Bewegung der Corona-Pandemie zu trotzen und aus der Krise zu kommen." BSJ-Vorsitzender Volker Renz

Fokus auf Kinder und Jugendliche

Nach BSJ-Angaben haben in einer Umfrage unter den BLSV-Mitgliedsverein 92 Prozent der Teilnehmer befürwortet, "dass sich die BSJ bei der Politik für einen speziellen Fokus auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen solle."

Die Vereine nannten "negative psychische Auswirkungen der Pandemie" als Grund. Festzustellen seien fehlende Motivation, Antriebs- und Lustlosigkeit, Frustration, Distanzierung und soziale Vereinsamung. Dazu kämen "physische Auswirkungen wie ein genereller Bewegungsmangel, Inaktivität oder auch Gewichtszunahme."

"Um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, ist Sport genau die richtige Lösung. In diesen entscheidenden Entwicklungsphasen junger Menschen ist der Vereinssport mit Gleichaltrigen ganz besonders wichtig." BSJ-Vorsitzender Volker Renz