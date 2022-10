Bayerische Para-Sportler des Jahres träumen von den Paralympics

Am Montagabend wurden vom bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband die beeindruckendsten Sportler des Jahres 2021 geehrt. Para-Leichtathlet Andreas Walser gewann in der Kategorie Sportler des Jahres, den Titel des Nachwuchssportlers räumte der 11-Jährige Leon Schnellinger ab. Als beste Mannschaft des vergangenen Jahres wurden die Damen des RBB-Rollstuhlbasketballs ausgezeichnet.

Es geht nicht um die gewonnenen Titel

Wer die meisten Titel gesammelt oder wer wie viele Medaillen im abgelaufenen Kalenderjahr abräumen konnte, das ist in der Regel ausschlaggebend für die Preisvergabe. Nicht so bei der Auszeichnung der "Bayerischen Para-Sportler des Jahres.“ Dort sind es nicht die Erfolge, die im Mittelpunkt stehen, sondern es zählen einzig außergewöhnliche Bemühungen und der größte sportliche Fortschritt. An der Abstimmung beteiligt war keine Jury, sondern jeder konnte online abstimmen.

Leichtathletik-Talent aus München

Der junge Münchner Leon Schnellinger, der sich ab jetzt "Nachwuchssportler des Jahres 2021" nennen darf betreibt seit 2019 Leichtathletik, mit den Hauptdisziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Der 11-Jährige leidet an einer genetischen Augenkrankheit. Sieht in der Peripherie auf beiden Augen nur noch circa fünf Prozent.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste er sich bis ins letzte Jahr aber mit seiner ersten Wettkampf-Teilnahme gedulden, ehe er im Dreikampf an den Start gehen konnte. "Das war immer mein Traum, einmal so ein richtig großes Erlebnis zu haben“, sagt er.

Dreifacher Deutscher Meister

Leons Training der vergangenen Jahre hat sich mehr als ausgezahlt. Anfang des Jahres wurde er dreifacher Deutscher Meister. Dabei scheint er trotz seiner Behinderung auch sehr gut mit gleichaltrigen nicht behinderten Sportlern mithalten zu können. So belegte er beim Sportfest der LG Stadtwerke-München einen starken vierten Platz.

Für sein junges Alter hat er bereits große Ziele: "Dass ich irgendwann bei den Olympischen Spielen dabei bin und das vielleicht sogar in München. Das ist immer so mein Ding, da denk ich immer daran, wenn ich mal nicht so viel Lust habe“, betont der 11-Jährige.

Große Unterstützung aus der Familie

Seinen treuesten Fan hat Leon mit seiner Mutter Bettina Schnellinger in den eigenen Reihen. Sie ist auf die Leistungen ihres Sohnes sehr stolz und unterstützt ihn tatkräftig. "Da sieht man, dass man die Mama-Taxi-Einheiten auch gut absolviert hat. Und die Wochenenden, die für die Wettkämpfe draufgehen, dass das gut investiert war“, erklärt die Mutter.

Andreas Walser - ein Neuling in der Leichtathletik

Neben Schnellinger wurde der Leichtathlet Andreas Walser als "Behinderten Sportler des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Auch er leidet an einer seltenen Augenkrankheit, bei der wichtige Sehzellen auf der Netzhaut absterben. Somit hat der 26-Jährige ein deutlich verkleinertes Sichtfeld. Erst vor gut einem Jahr fand er den Weg zur Leichtathletik und knackte dabei direkt den deutschen Para-Rekord im Hochsprung.

Sportarten-Wechsel aufgrund der Erkrankung

"Ich war in der Schule noch nie schlecht in Leichtathletik, hatte aber nicht so viel Lust darauf. Ich konnte mich für Kontaktsportarten immer mehr begeistern“, betont er. Lange Zeit spielte er Fußball und American Football. "Als es dann mit den Augen immer schlechter wurde, war es einfach schwierig, das noch zu machen“, erklärt der 26-Jährige.

Wichtig ist, überhaupt noch Sport treiben zu können

Die Krankheit von Andreas Walser gilt als unheilbar. Mit dem Gedanken, dass sich seine Situation nicht mehr ändern wird, hat sich der Augsburger bereits abgefunden und sich vor allem nicht hängen lassen. „Ich kann es einfach auch nicht ändern. Es wird nichts bringen, wenn ich mich jetzt zu Hause in die Ecke setze und den ganzen Tag vor mich hin heule“, so Walser. Er ist froh, dass er „überhaupt noch Sport betreiben kann und versucht einfach das Beste rauszuholen.“

Trotz seiner noch jungen Leichtathletik-Karriere hat der 26-Jährige bereits ein großes Ziel vor Augen. Die Paralympischen Spiele 2024 in Paris. „Da will ich auf jeden Fall dabei sein“, betont Walser.