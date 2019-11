Bayerische Meisterschaft im Roller Derby in Regensburg

Eine ovale Bahn, zehn Spielerinnen auf Rollschuhen und viel Körperkontakt: Roller Derby. Am Sonntagnachmittag findet in Regensburg in der Clermont-Ferrand-Halle das Finale der Bayerischen Meisterschaften im Roller Derby statt. Mit dabei ist das Regensburger Team - die Rolling Rat Pack.

"Sportliche Härte können auch Frauen"

Das Regensburger Team spielt aktuell in der 3. Bundesliga Süd. Die Spielerinnen kommen auch aus Niederbayern, wie Caroline Riedl aus Metten (Lkr. Metten). Sie hat vor drei Jahren mit der Sportart auf Rollschuhen angefangen. Damit will sie auch zeigen, dass sportliche Härte nicht nur Männern vorbehalten ist. Ganz besonders findet sie die Community, die sie als teamübergreifend, unterstützend und helfend bezeichnet. "Man hat dadurch einen weltweiten Freundeskreis", so Caroline.

Roller Derby: Randsportart mit Zuwachs

Roller Derby ist immer noch eine Randsportart, die aber in den letzten Jahren schnell gewachsen ist. Deutschlandweit gibt es rund 50 Teams, in Bayern sind es fünf: Nürnberg, Augsburg, Regensburg und zwei Mannschaften in München. Die Sportart stammt aus Amerika und kam 2010 nach Europa.

Von Geschlechterrollen, Frauenpower und Spieleridentitäten

Beim Skaten gibt es aber nicht nur reine Frauenteams, wie Caroline sagt: "Es gibt zwar Männerteams und gemischte Teams, aber beim Roller Derby zählt, als was man sich selbst definiert - hier gibt es keine binären Geschlechterrollen."

Im Wettkampf setzen Caroline und ihr Team dennoch auf Frauenpower. Auf ihren Trikots stehen aber nicht ihre bürgerlichen Namen, sondern ihre Spielernamen. "Dadurch bekommt man eine Spieleridentität, wodurch man Kraft erfährt". Caroline verwandelt sich auf dem Spielfeld in "Honeybrawl". Ein Gegensatz: Honey als süßer Kosename in Kombination mit "brawl", auf Deutsch die Schlägerei.

Harter Sport mit klaren Regeln

Doch Roller Derby ist alles andere als eine Schlägerei: Die Spielerinnen der beiden Teams fahren im Kreis - insgesamt zehn Spielerinnen auf Rollschuhen. Pro Team gibt es eine Jammerin, die muss sich durch die andere Mannschaft kämpfen. Pro überholte Gegnerin gibt es einen Punkt. Alles ist aber nicht erlaubt: Einer Spielerin mit dem Ellbogen in die Seite stoßen, geht zum Beispiel nicht. Der Schiedsrichter verhängt dann eine Strafzeit.

Viel Glitzer und Schminke beim Skaten

Auch am Sonntag im Finale sind die Regensburger Spielerinnen der Rolling Rat Pack wieder mit Helm, Mundschutz und Schoner ausgerüstet. Und: Sie schminken sich für den Sport. "Manche machen es á la Kriegsbemalung. Bei uns ist es aber ganz viel Glitzer, einfach bunt, so wie man sich fühlt und ausdrücken möchte."